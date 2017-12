Umbria, il maltempo semina danni: alberi caduti, frane e sottopassi allagati

Giornata di super lavoro per i vigili del fuoco a causa della pioggia battente e del maltempo che ha interessato l'Umbria nella giornata di oggi. Alberi caduti, smottamenti del terreno, piccole frane, stanno creando qualche disagio nel perugino e nella zona di Spoleto. A La Bruna una quercia secolare ha rischiato di cadere sulla strada, mentre a Bettona un albero di grandi dimensioni, è precipitato sul manto stradale. Sono in corso le operazioni per la bonifica.

A Spoleto si registrano vari disagi e smottamenti. A cominciare da quello accaduto in via della Cava a San Giovanni, dove la terra franata ha invaso la strada. Un'altra piccola frana è avvenuta a Fontepino. La pioggia ha creato anche qualche allagamento sul sottopasso Madonna di Baiano e a Colle Marrozzo.

A Ferro di Cavallo la conducente di un'auto, probabilmente a causa del terreno reso scivoloso dalla pioggia, ha perso il controllo ed è finita all'interno di una piccola scarpata; la donna è rimasta fortunatamente illesa ma i vigili del fuoco sono dovuti intervenire con l'autogru. Ad Assisi invece una piccola porzione di terreno è ceduta con sopra una cisterna di gpl di piccole dimensioni, anche in questo caso i vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza e il successivo recupero.