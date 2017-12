Umbria, malore dopo viaggio in Madagascar dove ci sono focolai di peste: I medici: "Sintomi non compatibili"

Questa mattina, la vigilia di Natale, un uomo di Terni, rientrato da pochi giorni da un soggiorno in un'isola del Madagascar, si è recato al Pronto Soccorso di Terni con febbre alta, diarrea e cefalea ed è stato ricoverato nella clinica di Malattie Infettive. Né la sintomatologia né gli elementi clinici finora raccolti fanno pensare alla peste - scrive l'ufficio stampa dell'Ospedale ternano - come invece era stato ipotizzato da alcuni per il fatto che in alcune città del Madagascar vengono segnalati dei focolai di peste.

L'uomo è in condizioni stabili e al momento non presenta più febbre né altri sintomi, tuttavia non viene naturalmente sottovalutata nessuna ipotesi e il paziente resterà ricoverato in isolamento cautelativo nel reparto di malattie infettive, dove è in corso una serie di accertamenti allargati per escludere ogni tipo di malattia infettiva (malaria, tifo...) che potrebbe aver contratto durante il soggiorno all'estero.