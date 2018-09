Umbria, colpito da legionella: 74enne ancora in gravi condizioni, prognosi riservata

E' ancora ricoverato in gravi condizioni e in prognosi riservata il 74enne di Baschi colpito dalla legionella. L'uomo è ricoverato a Terni, in ospedale, dal 29 agosto e i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Il 74enne è sotto trattamento Ecmo e con condizioni cliniche ancora molto gravi dal punto di vista cardio-respiratorio.

Tre i casi accertati: "Ad oggi l’ospedale di Terni - spiega la direzione del Santa Maria - ha trattato solo due casi clinici: il 74enne di Baschi, ancora in prognosi riservata, e la prima paziente che aveva contratto il batterio della legionella durante una villeggiatura fuori regione lo scorso luglio. La donna, dopo il trattamento in Ecmo e la riabilitazione respiratoria, è stata dimessa". Il terzo caso, invece, è quello di un 59enne residente a Orvieto, in terapia immunosoppressiva, attualmente ricoverato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. le sue condizioni sono in miglioramento.