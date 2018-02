Umbria, dalle acque del lago di Corbara riaffiora un cadavere di una donna: indagini in corso

Orrore al lago di Corbara: ritrovato il cadavere di una donna in avanzato stato di decomposizione. Un pescatore della zona ha fatto la macabra scoperta all'altezza del belvedere nel pomeriggio di venerdì. Così è scattato l'allarme.



Sul posto i carabinieri di Orvieto, che ora indagano senza sosta per identificare la donna. Al momento sono al vaglio le ultime segnalazioni di persone scomparse nelle zona di confine tra Orvieto e Todi. La procura ha disposto l’autopsia per chiarire la dinamica della tragedia e identificare la vittima.