Umbria Jazz 2019, il sindaco Romizi: "E' stato un successo straordinario. Grazie a tutti gli operatori"

"Un’edizione da record quella di Umbria Jazz appena conclusa, il cui merito va a tutti coloro che, come ogni anno, vi lavorano con passione e competenza, per rendere la manifestazione sempre più fruibile e interessante": molto soddisfatto per il grande evento musicale perugino il sindaco Andrea Romizi che ha voluto ringraziare pubblicamente, a nome di tutta l’amministrazione comunale di Perugia, tutti coloro che lo hanno reso possibile. "A cominciare dalla Fondazione Umbria Jazz con il suo presidente Renzo Arbore, il Vice Presidente Stefano Mazzoni, il Direttore Giampiero Rasimelli, il Direttore artistico Carlo Pagnotta, il consiglio di amministrazione e tutto lo staff".

I ringraziamenti del Sindaco anche per i tecnici, il servizio d’ordine e di sicurezza, che hanno reso possibile un sereno svolgimento della manifestazione, la Polizia Municipale, i volontari della Protezione Civile, le Forze dell’Ordine, la Croce Rossa Italiana. Così come per gli operatori turistici ed economici del centro storico, che hanno saputo ben accogliere i tantissimi visitatori. Infine, il grazie dell’amministrazione anche per la Regione dell’Umbria e la Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per il forte sostegno alla manifestazione.