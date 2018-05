Umbria Jazz 2018, presentazione e veleni: "La Fondazione Cassa di Risparmio ha tagliato i fondi alle Clinics"

Notizia numero uno: il palco di piazza IV Novembre non si muove e sarà dove è sempre stato, davanti al Duomo. Perché “è lì da 45 anni ed il simbolo di Umbria Jazz”. L'incontro con la Soprintendenza ha dato frutti, spiega il vice presidente della Fondazione Umbria Jazz, Stefano Mazzoni. E il palco non cambia.

Notizia numero due: “La Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia quest'anno non supporterà le Clinics di Umbria Jazz”. L'annuncio, con lettura della lettera annessa, arriva direttamente da Carlo Pagnotta, direttore artistico di Uj: “Anno dopo anno hanno ridotto il contributo alle Clinics: 60mila euro, poi 50 e poi 43mila. E ora zero. I miei complimenti al presidente della Fondazione”.

Insomma, si comincia già con i veleni. Umbria Jazz, in programma dal 13 al 22 luglio a Perugia, festeggia 45 anni di vita e l'inserimento da parte del Parlamento tra i festival di rilevanza nazionale. Il che porta a Uj un milione di euro l'anno. Ma, come dice il detto, non è tutto oro quello che luccica. “Umbria Jazz deve confrontarsi con festival internazionali e competitivi - spiega il nuovo direttore amministrativo Giampiero Rasimelli – e quel milione sembra quasi quello del Signor Bonaventura e del Corriere dei Piccoli. Montreal ha un budget da 25 milioni di euro a edizione, Montreux 11 milioni solo per gli artisti, North Sea 11 milioni per tre giorni”. In sintesi: il milione all'anno non è la cura di niente, “anche se quest'anno abbiamo raddoppiato il budget”, nicchia Pagnotta. Il problema è che “se cala la competività calano anche le opportunità che si possono offrire ai territori”. E quindi, che fare? Umbria Jazz nei prossimi giorni scriverà una lettera alla Regione e al Comune per confrontarsi “sul problema di mantenere la sostenibilità di un festival all'altezza del marchio Umbria Jazz, che porta l'Umbria nel mondo”.

In più il problema delle Clinics: “Mi sarei aspettato di tutto – dice Rasimelli – ma non questo”. E allora chi paga? Umbria Jazz. Ci sono già più di 100 studenti iscritti e la macchina è già in moto. Ma il prossimo anno? Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, ha battuto proprio su questo specifico chiodo: “L'aspetto della formazione è importate e bisogna dargli sempre più risalto. In più, quest'anno, lavoreremo molto sui contenitori per recuperare degli spazi importanti. Subito dopo il festival partirà il cantiere per il restauro del Morlacchi grazie all'Art Bonus e a Cucinelli. E i lavori al Pavone e a San Francesco al Prato sono a buon punto”.

Dal canto suo la Regione Umbria, con l'assessore alla Cultura Fernanda Cecchini, ha ribadito “il finanziamento di 500mila euro l'anno perché crediamo nel festival, simbolo dell'Umbria in tutto il mondo”. Questa “sarà l'edizione del rilancio, dopo i periodi bui del terremoto. E il milione di euro della legge sui grandi eventi è una boccata d'ossigeno, che ha permesso un cartellone più robusto”.

Infine, il nodo sicurezza. Ci sono spiragli “per rivedere e alleggerire le misure in piazza IV Novembre e ai giardini Carducci”, spiega il vice presidente Mazzoni, “perché l'anno scorso eravamo circondati”.