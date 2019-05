Umbria, investito da un'auto davanti al bar: 48enne in gravissime condizioni

E' ricoverato in gravissime condizioni il 48enne investito ieri a Campomaggiore, trasportato all’ospedale di Terni intorno alle 20.



Come spiega l'ospedale di Terni "i​l paziente, di origini pakistane e residente in provincia, è stato trasportato dal 118 al Pronto soccorso già in stato di coma a seguito di un grave politrauma con importante trauma toracico".

E ancora: "Dopo l'inquadramento diagnostico sono stati effettuate le prime misure di neurochirurgia e di chirurgia toracica ed ora è ricoverato in rianimazione dove si sta procedendo con il monitoraggio e le misure per la stabilizzazione dei parametri vitali. La prognosi è riservata".