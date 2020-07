Umbria, Ospedale di Terni: intervento innovativo (primo in Italia) per ricostruire il pene dopo tumore

E’ stato eseguito in Umbria - per la prima volta in Italia - un intervento di ricostruzione del pene con matrice "bovina Integra" dopo amputazione del glande. Un paziente di 72 anni, a cui era stata diagnosticata una malattia maligna dopo il prelievo bioptico, sta bene e dopo solo 48 ore dall'operazione è ritornato a casa sua. Un altro grande successo della sanità regionale e l'ulteriore conferma l’Azienda Ospedaliera di Terni si pone sempre di più come centro di riferimento per i pazienti con malattie urologiche oncologiche complesse.

Il dottore Alberto Pansadoro facente parte dell’equipe della Struttura Complessa di Urologia diretta da Carlo Nico ha eseguito questo intervento di ricostruzione complessa avvalendosi della collaborazione con l’equipe della Struttura Complessa di Chirurgia Maxillo Facciale di Terni diretta da Fabrizio Spallaccia che vanta una larga esperienza nella ricostruzione della mucosa del cavo orale mediante questa membrana dermica.

Dalla collaborazione e dal confronto fra 2 specialità così diverse ma entrambe con applicazioni vaste nella chirurgia ricostruttiva si è così concretizzato un intervento di ricostruzione altamente specialistico senza il bisogno di eseguire prelievi da altre parti del distretto corporeo del paziente ma utilizzando un prodotto innovativo acquistato dall’azienda appositamente.