Umbria, furgone esce di strada e precipita nella scarpata: sei feriti

Incidente stradale nella mattinata di sabato 21 aprile in Umbria, lungo il vecchio tracciato della Terni-Rieti. Un furgone, con a bordo sei operai, è uscito di strada finendo in una scarpata.



Tre dei sei feriti sono in gravi condizioni: trasportati in codice rosso all'ospedale di Rieti. Sul posto il 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco che hanno recuperato il mezzo distrutto con una gru.