Umbria, tragico schianto tra auto e camion: due ragazzi morti, due gravissimi. Il nuovo bollettino medico

Due ragazzi morti e due in condizioni gravissime. Tragico incidente stradale tra un'auto e un camion nella notte tra venerdì e sabato nei pressi della stazione di Montecastrilli. A bordo dell'auto quattro ragazzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che li hanno estratti dalle lamiere. Due di loro - un 31enne e un 19enne - sono morti, due sono ricoverati in Rianimazione.

L'ospedale di Terni ha diffuso un nuovo bollettino medico: "I due ragazzi - si legge nella nota - sono ricoverati in Rianimazione: in condizioni stazionarie e ancora sedato il 25enne, vigile e in via di miglioramento l’altro. La prognosi resta per entrambi riservata". E ancora: "Uno dei due è già stato sottoposto a procedura neurochirurgica, mentre l’altro dovrà essere operato dall’equipe di ortopedia".

Sempre l'ospedale di Terni spiega che "dopo aver ricevuto il nullaosta dal magistrato, nella sera del 27 luglio all’ospedale di Terni si è proceduto all’espianto delle cornee di uno dei giovani deceduti". Già nella serata di sabato i genitori del 19enne morto in sala operatoria - nonostante i tentativi disperati dei medici di salvargli la vita - avevano dato il consenso all'espianto delle cornee.