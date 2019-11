Tragico incidente stradale in Umbria, muore a 32 anni: inutili i soccorsi

Ancora sangue lungo le strade dell'Umbria. Un ragazzo di 32 anni è morto in un tragico incidente a Ferentillo, lungo la statale Valnerina, nelle prime ore di domenica 3 novembre.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane, alla guida di una Fiat Bravo, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantato contro la staccionata di una casa cantoniera.

L'auto si è ribaltata ed il giovane è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate, tanto da rendere inutili i soccorsi.

E' fortunatamente rimasta illesa la ragazza di 31 anni che viaggiava nell'auto accanto al ragazzo. Sul posto i carabinieri di Terni e Ferentillo e il magistrato di turno, Raffaele Pesiri.