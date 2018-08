Umbria, schianto tra un'auto e una cisterna lungo la E45: 28enne ricoverata in ospedale

Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo la E45, all'inizio del tratto ternano, tra Sabbione e lo svincolo per il raccordo Terni-Orte. Una ragazza, alla guida di un'auto, per cause ancora in fase di accertamento ha tamponato un'autocisterna che trasportava gasolio. La 28enne, subito soccorsa, è stata trasportata in ospedale. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Nella primissima mattinata di ieri, invece, nel tratto perugino della E45, un 42enne è morto in un tragico incidente. Poco dopo le 5, Alessio si è schiantato contro le collonnine del distributore di benzina dell'area di servizio Le Querce, perdendo la vita.