Pietralunga, incendio divora il bosco: case minacciate dalle fiamme

Le fiamme divorano il bosco. Nel comune di Pietralunga, nel vocabolo Corniole, si è scatenato un incendio nel pomeriggio di sabato 11 agosto. Tra la vegetazione ci sono anche numerose case.



I vigili del fuoco sono sul posto, per domanre il rogo: in azione squadre provenienti da Gubbio e sede centrale, la squadra speciale Aib per gli incendi boschivi e il Dos, il direttore operazioni spegnimento. Probabile l'arrivo di un canadair per arginare le fiamme. Sul posto anche gli uomini dell'Agenzia forestale regionale.