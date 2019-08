Umbria, incendio devasta il bosco: canadair ed elicottero in azione

Nuovo incendio nella zona di Guardea. Dalla mattinata di giovedì primo agosto i vigili del fuoco stanno lottando per arginare le fiamme in una zona particolarmente impervia. In azione, oltre alle squadre di Amelia, Orvieto e Perugia, anche un canadair e l'elicottero. Sul posto anche due mezzi dell'agenzia forestale regionale.

Nei giorni scorsi, in aree limitrofe, erano divampati altri due incendi. Il sindaco di Guardea, Giampiero Lattanzi, aveva lanciato via Facebook l'allarme piromane: “Vergogna. Con l’innesco di ulteriori incendi sono state messe in pericolo anche civili abitazioni, stalle ed animali. L’augurio che tutti si adoperino e le forze dell’ordine operino per fermare al più presto la mano incendiaria ed assicurarla tempestivamente alla giustizia”.