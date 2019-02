Umbria, tragedia nel casolare: muore avvolto dalle fiamme, inutili i soccorsi

Dramma in Umbria a San Valentino. Tragedia nel primo pomeriggio a Carbenano di Amelia. Il corpo senza vita di un 67enne è stato trovato dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ai carabinieri, per un incendio in un casolare. Inutili i tentativi di soccorso. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare.