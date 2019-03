Boschi della Valnerina divorati dagli incendi, i vigili del fuoco lottano contro le fiamme: canadair in azione

Boschi della Valnerina divorati dalle fiamme. Diversi incendi si sono scatenati nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 marzo: roghi a Preci, Sellano e Cascia.

Secondo quanto appreso la squadra dei vigili del fuoco del Distaccamento di Norcia è intervenuta in zona Preci intorno alle 13, per un incendio che sta interessando una vasta area di bosco. Il rogo è di grandi dimensioni ed è stato richiesto anche il supporto di un canadair.



E non è finita qui. La squadra dei volontari di Norcia sta operando per spengere un altro incendio bosco nei pressi di Cascia. Altro incendio anche a Sellano. Anche qui il bosco è in fiamme.

Indagini in corso per chiarire l'origine degli incendi.