Incendio nel bosco in zona Pieve San Nicolò: vigili del fuoco in azione

Una domenica sera di straordinari per le squadre dei vigili del fuoco di Assisi e Perugia, intervenute intorno alle ore 20.30 di oggi (5 aprile) nei pressi di Pieve San Nicolo (precisamente in via San Fortunato) per un incendio alla vegetazione boschiva vicina alla frazione assisana. Entrambe le squadre sono giunte sul posto con veicoli di soccorso Aps (Auto Pompa Serbatoio) e modulo, ricevendo poi il supporto di un'autobotte arrivata da Foligno.

(seguono aggiornamenti)