Umbria, due incendi in poche ore: caccia al piromane, case e stalle minacciate dalle fiamme

Incubo roghi dolosi in Umbria. Due incendi in poche ore hanno interessato la zona di Poggio Selvarella a Guardea. Le fiamme sono state domate e la situazione è sotto controllo. Adesso però, scatta la “fase due”: individuare il piromane.

“Vergogna – scrive in un post su facebook il sindaco di Guardea, Giampiero Lattanzi - Con l’innesco di ulteriori incendi sono state messe in pericolo anche civili abitazioni, stalle ed animali. L’augurio che tutti si adoperino e le forze dell’ordine operino per fermare al più presto la mano incendiaria ed assicurarla tempestivamente alla giustizia”.