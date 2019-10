Umbria, il Governo invia 30 migranti per l'accoglienza dopo gli sbarchi delle ultime settimane

Trenta immigrati stanno per essere inviati nelle strutture di accoglienza della Prefettura di Terni. Altrettanti ad Ancona. Sono solo alcune delle persone sbarcate negli ultimi giorni e che hanno messo sotto pressione il sistema di accoglienza di Agrigento tanto da far decidere il Ministero degli Interni ad inviarli in altre regioni per l'accoglienza. A settembre gli arrivi sono stati 2.500 contro i 947 dello stesso mese del 2018. La notizia, con tando di documenti ufficiali, è stata rilanciata dal leader della Lega ed èx Ministro Matteo Salvini: “Siamo pronti a schierarci con i sindaci della provincia di Terni per impedire il ritorno dell’invasione. Il governo non pensi di riempire l’Italia di clandestini, facendo ripartire un business miliardario, alle spese dei cittadini. Sindaci e governatori della Lega diranno di no”.