Assembramenti ai Ceri, il sindaco Stirato firma ordinanza contro i trasgressori

Dopo gli assembramenti nel giorno dei Ceri (evento tra l'altro che era annullato) il sindaco di Gubbio Filippo Stirati ha emanato una ordinanza che va a colpire i trasgressori e cerca soprattutto di evitare qualsiasi focolaio da coronavirus dopo la condotta di tanti cittadini difforme alle norme anti-contagio ancora in vigore. Il sindaco ordina: "a scopo precauzionale, la sorveglianza sanitaria e l’isolamento domiciliare, cd. “quarantena”, per il periodo ritenuto necessario dalla AUSL Umbria n. 1, nei confronti delle persone che non hanno rispettato le misure di contenimento del diffondersi del virus Covid-19 di cui al DPCM 26 Aprile 2020".

Le forze dell'ordine e la Polizia Municipale stanno redigendo la lista dei cittadini che non hanno rispettato le regole e sarà a breve girata al Dipartimento di Igiene e Prevenzione di Gubbio per attivare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento domiciliare. Scrive il sindaco Stirati: "Invito la Polizia Municipale e le altre Forze dell’Ordine operanti nel territorio a trasmettere con la massima sollecitudine le generalità delle persone che, a seguito dei controlli effettuati nell’intero territorio comunale, non hanno rispettato le misure di contenimento del diffondersi del virus Covid-19 di cui al DPCM 26 Aprile 2020".