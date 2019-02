Vincita record a Gualdo Tadino, venduto un Gratta & Vinci da 5 milioni di euro

La voce si era sparsa già nel pomeriggio di oggi ma la comunicazione ufficiale, attraverso anche l'agenzia Agipro specializzata in vincite di scommesse, non è mai arrivata. Comunque, a Gualdo Tadino è stata fatta la vincita record di 5 milioni di euro con un Gratta&Vinci da 20 euro il Miliardario. Luogo della vincita il bar Jolli della frazione gualdese di Canale. La comunicazione ufficiale - l'unica al momento - sarebbe stata data direttamente ai proprietari del bar dalla Sisal tramite una telefonata. Molto probabilmente il fortunato vincitore è del posto dato che il bar Jolly è un bar di quartiere e non posizionato lungo le strade ad interesse nazionale. Il biglietto sarebbe stato venduto non nella giornata di oggi, ma alcujni giorni fa.