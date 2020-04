Dal Governo fondi per le scuole umbre: "1milione 250mila euro per comprare Pc e tablet per gli studenti"

Per le scuole umbre un fondo dal Governo di 1milione 250mila euro per l’acquisto di pc, tablet e dispositivi per la connessione per consentire la didattica a distanza durante l’emergenza da coronavirus. L'annuncio è stato dato dalla senatrice del Movimento 5 Stelle, Emma Pavanelli, che sta seguendo insieme agli esponenti del Governo il potenziamento della didattica a distanza ai tempi del Covid19. I soldi assegnati riguardano la graduatoria stilata dal Ministero.

"Sono 97 gli istituti scolastici umbri del I ciclo, primaria e secondaria di I grado - ha specificato la senatrice Pavanelli - che riceveranno i fondi stanziato dal Ministero dell'Istruzione per le smart class. Uno straordinario lavoro portato avanti, in tempi strettissimi, nell’interesse degli studenti umbri, affinché in questa difficile situazione, nessuno venga lasciato indietro”. Le scuole che hanno aderito in tutto il Paese sono state 4.509 e i fondi stanziati sono stati oltre 63milioni.