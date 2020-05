Dramma a Foligno, ritrovata priva di vita la bimba di 3 anni scomparsa

Tre ore di ricerche e poi la drammatica scoperta: il corpicino privo di vita in un vascone pieno di acqua. Hanno provato a rianimarla a lungo ma non c'è stato nulla da fare. La piccola è ormai volata in cielo dopo appena tre anni di vita. Della bambina si erano perse le tracce intorno alle 13 di oggi, secondo una prima ricostruzione: l'ultima volta era stata vista fuori dalla sua abitazione, in località Capodacqua, a Foligno, insieme ai cani di famiglia. Poi si sarebbe allontanata in loro compagnia.

Alle ricerche hanno subito preso parte carabinieri, vigili del fuoco e altro personale specializzato. Anche un elicottero si alzato in volo sopra la montagna folignate, dopo la partenza da Arezzo. Intorno alle 16.10 i militari di Foligno hanno chiamato il 118 per cercare di salvare la bambina ritrovata a poche centinaia di metri dalla propria abitazione in una vasca o una piscina non più utilizzata, a poca distanza da uno stabile (si parla di un ex agriturismo).

Le indagini sono in corso; si stanno raccogliendo elementi per capire come sono andare veramente i fatti. La pista più probabile, ma non ci sono conferme, è quella dell'incidente con caduta nella vasca. Ma non si esclude nulla al momento.