Umbria, incassa il reddito di cittadinanza e lavora in nero: scoperto dalla Guardia di Finanza

Sulla carta era disoccupato. In realtà, con in tasca l’assegno del reddito di cittadinanza, faceva il cameriere in nero. È uno dei dieci lavoratori irregolari scoperti dai finanzieri della Tenenza di Orvieto, coordinati dal comando provinciale della guardia di finanza di Terni, nell’ambito dei controlli a contrasto dell’evasione fiscale e del lavoro sommerso.

Controlli a tappeto in concomitanza con il notevole flusso turistico estivo sulla città della Rupe ed ha permesso di accertare numerose irregolarità fiscali e di scoprire 10 lavoratori, tra cui un minore, che svolgevano, presso tre esercizi di ristorazione, l’attività con una posizione irregolare completamente in nero e senza contratto né tutele.