Lite furibonda tra due fidanzati perugini, stacca un pezzo di orecchio alla fidanzata: notte di follia a Cattolica

Triste vicenda accaduta nel riminese in occasione della ricorrenza della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. E’ accaduto a Cattolica nella notte: una donna 35enne – originaria del perugino – è stata aggredita dal proprio fidanzato – un 31enne suo corregionale – che le ha reciso parte dell’orecchio destro con un morso sferratole al culmine di una furibonda lite. I due, erano da poco giunti in riviera romagnola per trascorrere la serata all’interno di un locale di intrattenimento. A nulla sono valsi i tentativi di darsi alla fuga da parte dell’uomo, che, pochi minuti fa, a conclusione di mirata attività di ricerca condotta dai Carabinieri di Riccione e Cattolica, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto con l’accusa di lesioni personali gravissime. La donna è stata direttamente portata all’ospedale di Cattolica per le cure del caso.