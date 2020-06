Covid, finalmente i tamponi per i farmacisti umbri: monitoraggio per blindare le farmacie dal contagio

I farmacisti e farmciste sono stati in prima linea anche in Umbria dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Alcuni di loro si sono ammalti, sono stati ricoverati e hanno visto la morte in faccia ma per fortuna sono risciuti a battere quel virus invisibile. Ora in piena Fase 2 per garantire la loro salue e quella dei clienti, scatta un monitoraggio anti-covid che prevede, su base volontaria, il tampone. “Grazie alla disponibilità della Usl Umbria 1 è stata recepita in pieno la necessità di questa operazione che coinvolgerà molti farmacisti – ha dichiarato Silvia Pagliacci presidente di Federfarma Perugia nonché presidente nazionale uscente del Sunifar, sindacato unitario delle farmacie rurali -. Un grazie inoltre per la collaborazione va anche al vice-sindaco di Perugia, Gianluca Tuteri, che si è prodigato affinché si concretizzasse il tutto".

"Sono stati giorni davvero delicati e difficili per le farmacie - ha ricordato l'esponente di Federfarma - specialmente nei periodi di lock-down in piena pandemia, in cui sono risultati essere gli unici presidi sanitari aperti sul territorio. Di conseguenza spesso i farmacisti hanno rischiato in prima persona la propria salute, anche perché in determinate circostanze si è dovuta fronteggiare la carenza di dispositivi di protezione individuale necessari per poter svolgere il servizio in sicurezza. Malgrado tutto, siamo stati sempre presenti dimostrando di avere nel nostro Dna ben insita l'inclinazione a sostenere le esigenze dei cittadini”.

Proprio Silvia Pagliacci, farmacista e titolare di farmacia a Valfabbrica, ha dovuto fronteggiare nei mesi scorsi la terribile esperienza del contagio da Coronavirus con relativo ricovero in ospedale. Una pagina della sua vita particolarmente significativa, superata con coraggio e tenacia.

