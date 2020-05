Dossier | Quelle mascherine a 50 centesimi annunciate e mai arrivate da Roma in Umbria

Con l'emergenza coronavirus è stato calcolato che servono qualcosa come sei milioni di mascherine in più rispetto al "mercato" regionale per questo prodotto pre-Covid. Importante: i sei milioni di pezzi previsti, con la Fase 2, riguardano solo quelle chirurgiche usa e getta. Non si entra nel merito di quelle più costose e certamente più protettive (con filtri, valvole ecc) il cui costo va sopra i 7 euro. Il rischio di un nuovo contagio, le nuove norme e il ritorno al lavoro o agli spostamenti (ancora limitati) pongono le mascherine (quelle a prezzi popolari) al centro della vita degli umbri.

Ora però c'è un doppio problema: sanitario e politico. Iniziamo e prendiamo in considerazione solo quello serio... per gli umbri: che fine hanno fatto le mascherine annunciate dal Governo nazionale attraverso l'ormai arci-noto Arcuri della Protezione Civile? Premessa: in questi giorni tanti, tantissimi, lettori ci hanno chiesto dove trovarle? Perchè dopo i primi giorni (dal 4 maggio) le scorte messe a disposizione sono andate esaurite. O almeno non più trovabili in alcuni territori. Eppure ne erano state annunciate, da Roma, ben 12 milioni mascherine a prezzi popolari da ridistribuire sui territori. Abbiamo chiesto al presidente di Assofarma Umbria, Virgilio Puletti, come stanno le cose e quante ne sono arrivate ufficialmente in Umbria.

Assofarma è l'associazione di categorie delle farmacie comunali che in Umbria conta, soprattutto nei grandi centri, molti punti vendita. "Le mascherine promesse dal Governo e da Arcuri non sono mai arrivate e a questo punto, a distanza dell'annuncio, non sappiamo se mai arriveranno". E allora quelle vendute a 0,50 (prezzo non concordato con farmacisti che già avevano fatto acquisti a prezzi maggiori ndr) da dove sono arrivate? "Erano lotti che avevamo acquistato in precedenza a prezzi all'ingrosso maggiore da aziende private. Per rispettare la nuova normativa abbiamo deciso di venderle a sotto-costo, in attesa della nuova fornitura, per restare vicini alle esigenze della popolazione. C'era l'opportunità di richiedere poi a Roma una sorta di rimborso ma francamente questo punto non se ne valga la pena".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A livello nazionale è scoppiata la polemica che sta creando non pochi problemi al manager Arcuri; ma in Umbria le mascherine chirurgiche a prezzi calmierati ci sono ancora? E in caso di magazzini vuoti come si risolve la questione e che prezzo sarà applicato? "Da un nostro minitoraggio in Umbria tali strumenti protettivi a quei prezzi si trovano ancora ma a macchia di leopardo sul territorio regionale e spesso solo nei piccoli-medi centri. La richiesta è altissima anche perchè la fase 2 è ufficialmente iniziata. Stiamo provvedendo in proprio: abbiamo contatto fornitori, anche a livello regionale, per riempire i magazzini. Come abbiamo sempre fatto durante l'emergenza. I costi? E' ovvio che il nostro obiettivo è quello di venderle a 0.50 più iva, ma dipende molto dal mercato. L'obiettivo non è impossibile: se facciamo squadra possiamo ordinare un quantitativo tale da abbassare i costi previsti dai grossisti. Ora è tutta una rincorsa difficile ma se il Governo, la Protezione Civile avessero concordato con noi il provvedimento... la situazione sarebbe stata probabilmente diversa. I tempi della fornitura dunque si allungono ma non dipende da noi".