Malore durante la visita a Castelluccio per la "fiorita": salvato perugino 58enne

E' stato salvato dal personale medico del 118 e dagli uomini del soccorso alpino e speleologico Umbria che sono riusciti a trasportarlo da una zona impervia in Valnerina fino all'ambulanza dove hanno potuto prestargli le prime cure e portarlo in sicurezza in ospedale. Protagonista di questa storia un perugino di 58 anni - le iniziali M.M. - che ha subito un malore mentre si trovava con altre persone nel Pian Grande di Castelluccio di Norcia. L'allarme è scattato intorno alle 14 e la macchina dei soccorsi si è subito messa in moto per raggiungere il luogo dove si trovava l'uomo che aveva deciso di fare un escursione a Castelluccio per vedere i primi accenni di fiorita.

