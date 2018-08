Poteva provocare una strage sulla E45: camionista ubriaco denunciato, addio alla professione?

Si era messo alla guida di un mezzo pesante, destinazione Cesena da Latina, per consegnare un carico di frutta. Ma la sua andatura un po' "mossa" ha attirato l'attenzione della Polizia Stradale che stava effettuando dei controlli sulla E45 nel primo fine settimana da bollino rosso per l'esodo delle vacanze 2018. Gli agenti Stradale di Todi, una volta fermato il camionista, si sono subiti accorti che era completamente ubriaco: la conferma arrivata dall'etilometro che segnava valore drammatico di 2,02 g/l di tasso alcolemico. Secondo la legge chi lavora in strada non può assumere nessuna sostanza alcolica, di nessun tipo. Il camionista - un 53enne - è stato denuncia e la sua patente è stata ritirata e sospesa. Ora rischia anche il posto di lavoro.