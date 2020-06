Quasi sgozzata dal fidanzato in Sicilia, gli amici chiedono aiuto per riportarla a Perugia

Dal Brasile a Perugia, poi l'amore e la partenza per la Sicilia al seguito di un ragazzo che però ha trasformato il suo sogno in un incubo. Ha rischiato infatti la vita una ragazza brasiliana di 26 anni, che qualche giorno fa è finita in progonosi riservata a Palermo dopo essere stata quasi sgozzata dopo una lite. "Ha riportato gravi ferite dopo essere stata colpita più volte dal fidanzato con una bottiglia rotta", hanno spiegato i carabinieri del capoluogo siciliano dopo aver fermato il trentenne italiano, poi condotto in carcere. Per lui infatti l’autorità giudiziaria palermitana, sulla base degli indizi raccolti dai militari intervenuti, ha ritenuto "sussistere - hanno spiegato ancora dal comando provinciale dell'Arma - gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di tentato omicidio aggravato. In particolare, dopo una lite che è scaturita per motivi in corso di accertamento, il trentenne avrebbe colpito ripetutamente la fidanzata brasiliana con un coccio di bottiglia in vetro anche al volto ed al capo, procurandole un profondo taglio al collo".

Ora la ragazza è sola in Sicilia, ricoverata in terapia intensiva a Palermo senza vestiti né soldi, ed ecco allora che si sono mossi i suoi amici perugini con una raccolta fondi lanciata sui social. "Non ha più nulla - si legge nell'appello su Facebook - né vestiti, né oggetti personali, né supporto dei propri amici, nulla. La sua famiglia è in Brasile, è sola.Le è stato tolto il sorriso e sono state aggiunte molte cicatrici. Aiutiamola! I soldi le saranno spediti con certificazione di arrivo. Le serviranno per ricominciare e poter tornare a Perugia dove i suoi amici l'aspettano con un abbraccio. Un piccolo contributo da parte di tutti noi può fare la differenza!. I soldi serviranno per cure mediche, acquisto vestiario e cose essenziali per la sopravvivenza, possibile acquisto biglietto Brasile-Italia per la madre. Mano sul cuore ragazzi, giovani e adulti!!".