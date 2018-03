L'Umbria e le sue bellezze in "pillole" prima della fiction Don Matteo: si parte giovedì su Rai Uno

E’ dedicata alla città di Montefalco la “pillola” che precederà la settima puntata di Don Matteo che sarà trasmessa giovedì 8 marzo in prima serata su Rai Uno alle 21.30. Si tratta di una opportunità straordinaria per far conoscere e valorizzare il territorio e la qualità delle sue produzioni enogastronomiche, grazie ad un accordo tra Regione Umbria, Rai e Lux Vide, che ha previsto la registrazione di mini spot promozionali in tredici città umbre che precederanno le puntate della nota fiction che registra 8 milioni di spettatori Le “pillole” sono state finanziate con i fondi del Programma di sviluppo rurale per la misura 313 finalizzata allo sviluppo dei servizi di supporto alle attività turistiche nelle aree rurali.