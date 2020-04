Coronavirus, due nuove vittime: ancora un lutto per Città di Castello (e per l'Umbria). Addio nel ternano ad una religiosa

La task-force sanitaria in Umbria ha comunicato nella mattina di oggi due decessi in Umbria. Il primo è avvenuto nel centro Covid di Pantalla dove non c'è stato nulla da fare per una signora di 84 anni, positiva al coronavirus, che si è spenta poco dopo le ore 22 del 5 aprile. Era originaria di Città di Castello. Il secondo caso riguarda una suora ospite della casa di San Bernardino a Porano, un pensionato per suore anziane nell’Orvietano. La religiosa aveva 103 anni ed era risultata positiva al Covid19. La struttura rientra tra quelle attenzionate dalla Regione Umbria assieme ad una residenza protetta per anziani di Castel Giorgio, dove 12 ospiti sono stati contagiati dal virus.

