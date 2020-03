Coronavirus, nuovo aggiornamento del bollettino medico in Umbria: sono 17 i decessi

La task-force regionale anti-contagio ha aggiornato, nel pomeriggio di oggi, il bollettino medico regionale sui casi di coronavirus. "Alle ore 18,30 di lunedì 23 marzo - si legge nella nota ufficiale - in Umbria si registrano 17 decessi di persone positive al coronavirus. Un decesso, purtroppo, in più rispetto ai dati di questa mattina aggiornato alle 8 della mattina. La vittima è un uomo di 76 anni deceduto nella Unità di Terapia Intensiva del S.Maria della Misericordia di Perugia., dove era stato trasferito dopo il ricovero in Malattie Infettive, con diagnosi di contagio da Coronavirus. Non ci sono novità invence sui dati dei contagi: 577 persone, 19 sono di fuori regione, in provincia di Perugia sono 424, 132 in quella di Terni.

