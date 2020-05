Coronavirus, in arrivo due milioni di mascherine a 50 centesimi per gli umbri senza passare per il Governo

I cittadini dell'Umbria potranno finalmente contare su una adeguata disponibilità di mascherine chirurgiche per affrontare al meglio l'attuale fase di emergenza Coronavirus. Grazie ad un accordo tra Federfarma Umbria, Farmacentro e l'azienda M.S. Service/Ares Safety, da lunedì 18 maggio tutta la regione dell'Umbria sarà in condizione di poter contare su un ampio approvvigionamento con due milioni di mascherine a disposizione del distributore intermedio Farmacentro (costo al pubblico 0,50 euro più Iva), che provvederà a rifornire prontamente le farmacie umbre.

Nei giorni successivi altri quantitativi dell'ormai famigerato dispositivo di protezione individuale sarà a disposizione in virtù di un continuo e costante flusso di distribuzione garantito dal medesimo accordo.

“Siamo veramente soddisfatti per aver raggiunto un accordo importante dotando così gli umbri del necessario quantitativo di mascherine – hanno commentano i presidenti di Federfarma Umbria Augusto Luciani, Federfarma Perugia Silvia Pagliacci e Federfarma Terni Maurizio Bettelli -. Nell'ultimo periodo c'è stata una fortissima richiesta sul mercato di questo dispositivo il cui utilizzo è divenuto obbligatorio in molti ambiti in virtù delle disposizioni governative, ma a causa di vari intoppi di cui certamente non sono responsabili i farmacisti che anzi, si sono prodigati come sempre per andare incontro alle esigenze dei cittadini, in tutta Italia e quindi anche in Umbria abbiamo dovuto fronteggiarne la carenza”.