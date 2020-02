Coronavirus, la Regione conferma un caso sospetto in Umbria, una persona in isolamento

La Regione, conferma che nella giornata, di oggi è stato segnalato un caso - relativo alla diffusione del Coronavirus - che presenta caratteristiche di “sospetto” già comunque, da subito, monitorato dai servizi sanitari territoriali. Si tratta di un soggetto, ora in isolamento, ospitato in una piccola struttura ricettiva della provincia di Perugia che presenta sintomi respiratori e che avrebbe avuto contatti in tempi recenti con un soggetto che appare abbia contratto l’infezione da Coronavirus in Lombardia.

La task-force si è attivata per ospedalizzare la persona - si tratterebbe di una donna proveniente dal Nord - con sintomi e mettere in sicurezza tutti i contatti, al fine di annullare il rischio della collettività.

"Si ribadisce - scrivono dalla Giunta regionale - che le raccomandazioni divulgate sinora di rispetto delle norme igienico sanitarie sono misure efficaci per prevenire contagi. Inoltre si sottolinea la necessità di rivolgersi telefonicamente al proprio medico di famiglia in caso di sintomi influenzali senza recarsi negli ambulatori o ai pronto soccorso degli ospedali".