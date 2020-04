Controlli anti-contagio, la quarantena incomincia a pesare: oltre 80 multe, bene gli esercizi commerciali

La quarantena diventa sempre più dura per tutti. Il tempo passa e le difficoltà nel restare in casa - seppur fondamentale ancora per arginare il contagio - aumentano. Complici, le belle giornate. Crescono le segnalazioni dei cittadini che parlano di movimenti non autorizzati, visite in altre abitazioni, pranzi e cene con ospiti. Segnalazioni, tutto qui. Ma è palpabile che, in un Umbria con pochi contagi, cresca in molti la necessità di riprendersi la propria libertà, la voglia di tornare a produrre per arginare la grave crisi economica che attanaglia le nostre vite.

Tutto comprensibile, ma non si possono dimenticare le analisi della task-force regionale: un ritorno dei contagi è possibile, anzi è dietro l'angolo. Troppo presto per convivere con il coronavirus? Per loro sì. Sul fronte dei controlli c'è un leggero aumento, rispetto ai giorni precedenti, delle sanzioni per i trasgressori. Il bilancio di sabato, su base provinciale, redatto dalla Prefettura indica: 87 violazioni nei confronti dei trasgressori che sono adesso punite con la sanzione amministrative pecuniaria che va da 400 a euro 3.000.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nessun falsa autocertificazione e soprattutto nessuna irregolarità riscontrata negli esercizi commerciali a fronte di 881 ispezioni. Nella giornata di oggi la task-force delle forze dell'ordine con l'ausilio dell'esercito sta controllando strade, aree verdi e centri cittadini. Oltre 200 uomini schierati. La quarantena imposta è ancora lunga; in teoria mancano 15 giorni per un ritorno graduale alla libertà di movimento, che vale la pena dirlo subito: non sarà un ritorno alla vita di prima della pandemia. Purtroppo.