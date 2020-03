Umbria, controlli anti-contagio: nove denunciati, chi era all'autolavaggio, chi era in gita da Roma

In provincia di Terni l'Arma dei Carabinieri ha messo in campo 8 pattuglie per la verifica del rispetto delle norme del Decreto anti-contagio da coronavirus. Nove persone sono state denunciate a piede libero per essere state sorprese in spostamenti non consentiti sul territorio. Una donna, proveniente da Montefranco, ha dichiarato di aver raggiunto Terni per incontrare il proprio fidanzato. Cinque uomini e una donna sono stati invece sorpresi mentre lavavano la propria autovettura in un autolavaggio. Due uomini, invece, provenienti da Roma hanno dichiarato di trovarsi a Terni per andare a trovare un amico. L’Arma invita i cittadini a contattare telefonicamente il Numero Unico di Emergenza 112, oppure le Stazioni dislocate sul territorio, per avere informazioni, consigli e delucidazioni.