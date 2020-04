Monitoraggio | Case di riposo in Umbria: tamponi ad anziani e personale, i dati ufficiali

Le drammatiche notizie che arrivano su contagi e decessi nelle case di cure e di riposo in molte zone d'Italia, non riguardano l'Umbria che anche su questo campo si sta distinguendo in positivo. I controlli vanno avanti ed al momento più di un terzo dei pazienti e personale sono stati oggetto di tampone.

I risultati indicano che il numero dei positivi si attesta sotto il 2% e sono stati tutti prontemente isolati e soggetti ai protocolli sanitari. Buone notizie dopo alcuni decessi e positivi in un paio di strutture nell'orvietano. I dati nello specifico: su 70 strutture con 2548 ospiti sono stati effettuati 738 tamponi sugli ospiti (28,96 per cento) e 13 sono risultati positivi. Su 2327 operatori sono stati effettuati 898 tamponi (38,59 per cento) e 19 operatori sono risultati positivi, quindi in totale su 4875 soggetti sono stati effettuati 1636 tamponi (33,36 per cento) con 32 positivi (1,96 per cento).

Situazione migliore nei 4 carceri umbri. Sul personale (polizia penitenziaria e civile) pari a 1009 sono stati effettuati 925 tamponi(91,67 per cento), solo 1 soggetto è risultato positivo (0, 11 per cento). Invece su 1451 tra detenuti e detenuti: i tamponi effettuati sono stati 175 (i nuovi ingressi) (12,06 per cento) e solo 1 è risultato positivo (0,57 per cento). Quindi su 2460 soggetti sono stati effettuati 1100 tamponi (44,72 per cento) per un totale di 2 positivi (0,18 per cento).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.