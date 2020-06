Esami di Maturità | Umbria, tutte le commissioni assegnate agli istituti superiori

Rese note la composizione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi per l'anno scolastico 2019/20, nella stesura effettuata dal Ministero dell’Istruzione. Le configurazioni possono essere suscettibili di modifica per eventuali sostituzioni che si renderanno necessarie. L’Ufficio provvederà con la massima tempestività ad operare le dovute sostituzioni e a disporre gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento. L’impedimento a espletare l’incarico da parte dei commissari, invece, deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente scolastico, il quale provvederà alla relativa sostituzione e a disporre immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell’impedimento.

SCARICA QUI - COMMISSIONI DEFINITIVE-2