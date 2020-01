Tentato omicidio in Umbria, coltellata al torace al rivale durante lite: catturato

E’ un cittadino nigeriano di 26 anni, titolare di permesso di soggiorno per asilo, l’autore del tentato omicidio di un connazionale durante un'aggressione avvenuta nei giorni scorsi a Terni. Lo straniero, in fuga, è stato individuato al termine di una breve indagine e rintracciato nella sua abitazione ed attualmente è rinchiuso in carcere. La vittima è invece ancora ricoverato in ospedale, dopo essere stato operato al torace per una profonda ferita causata da un’arma da taglio. La Polizia ha anche ritrovato l’arma: il grosso coltello da cucina, ancora sporco di sangue, di trovata nel pressi del luogo della lite, dietro ad una centralina elettrica. L'accoltellatore ha ammesso di aver sferrato il fendente contro il connazionale ma dichiarando "di essersi solo difeso e di non essere lui il proprietario dell’arma". Le indagini continuano