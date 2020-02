Coranavirus, sospetto contagio in Umbria: donna in isolamento all'Ospedale di Perugia, i risultati tra 24 ore

Il caso sospetto, confermato dalla Regione, ai tempi del coronavirus, riguarda una donna lombarda che alloggiava, fino a questa mattina, in una struttura ricettiva - non si tratta di un albergo - in provincia di Perugia, ad Assisi. La Task-force anti-contagio in Umbria è scattata anche dopo le indicazione che arrivavano dagli ospedali del Nord - dove sono stati registrati casi accertati di coronavirus e anche i primi decessi - che hanno ricostruito uno schema delle persone entrate in contatto con le persone contagiate o sospettate di esserlo e quindi poste in isolamente.

La turista, a quanto sembra, avrebbe partecipato giorni fa ad una cena in una località del Nord Italia dove erano presenti uno o più persone ora sotto massima osservazione. Da quanto appreso da perugiatoday.it da fonti non ufficiali, la donna al momento dell'arrivo del personale sanitario non presentava gravi sintomi e la temperatura era poco sopra i 37 gradi. Come da procedura è stato effettuato il prelievo tramite tampone - che sarà esaminato alle strutture specializzate - e i risultati delle analisi saranno disponibili non prima di 24 ore.

I medici della Task Force e il direttore regionale alla sanità, Claudio Dario, rassicurano che è stato rispettato a pieno il protocollo ministeriale e che il paziente con sintomi sospetti è in isolamento al reparto malattie infettive di Perugia. Nelle scorse settimane ci sarebbero stati altri due casi sospetti - non finiti nei radar dei media - che per fortuna sono risultati completamente negativi al test del coronavirus. La preoccupazione però sale sempre di più in Umbria: intasati i centralini del numero verde istituito dall'assessorato regionale alla sanità. E nelle prossime ora addirittura sarà potenziato il servizio a disposizione dei cittadini.