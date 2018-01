Caso di meningite in Umbria: paziente messo in isolamento, ma non è in pericolo di vita

Il verdetto medico è stato: meningite virale. Immediato dunque il trasferimento al centro di malattie infettive dopo che si era recato in Ospedale, su consiglio del medico di famiglia, per via di quei sintomi preoccupanti: influenza, con febbre, vomito e cefalea. I medici dell’ospedale hanno subito capito che non si trattava della classica influenza che sta colpendo in maniera violenta 1 umbro su 3. Il paziente è un ternano di 58 anni che è stato messo immediatamente in isolamento. L'uomo per fortuna sta reagendo in maniera positiva alla cura anti-biotica. Nei prossimi giorni potrebbe essere dimesso.