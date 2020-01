Umbria, blitz in corso dei Carabinieri: scoperta associazione criminale per il traffico illecito di rifiuti

Dalle prime ore di oggi, i militari del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale stanno eseguendo una vasta operazione di polizia giudiziaria che interessa l’Umbria e altre regioni del Paese. Il blitz, coordinato dalla D.D.A. del Tribunale di Perugia, è volto a smantellare una capillare associazione per delinquere dedita ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Sono in corso numerosi arresti e sequestri.

(aggiornamento nel corso della giornata)