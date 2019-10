Umbria, il corpo di una donna ritrovato all'interno di un'auto: indaga la Polizia

Il corpo di una donna di 53 anni è stato ritrovato all'interno di una vettura in un'area di sosta a Terni. La scoperta è stata fatta da un passante che ha subito chiamato il 118 per cercare di salvarle la vita. Ma purtroppo il personale medico e paramedico del 118 non hanno potuto fare altro che costatare il decesso.

Sul posto anche il magistrato di turno e il medico legale; quest'ultimo ha ispezionato il cadavere e le prime ipotesi - in attesa dell'autopsia - indicano che la morte sarebbe avvenuta nella prima mattinata di ieri. Anche alcuni testimoni - ascoltati dalla Polizia - è stato aperto un fascicolo sulla morte della donna - hanno notato in quell'orario e in quella posizione l'auto.

Non si esclude un malore mentre la donna - una operatrice sanitaria - stava parcheggiando il mezzo. Ma tutte le piste sono al vaglio degli inquirenti. Il fatto è avvenuto in un'area di sosta in via Luzzati a Città Verde a Terni.