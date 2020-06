Servizio ancora ridotto, parte orario estivo per bus urbani ed extraurbani: riattivato servizio al Trasimeno

Tra polemiche, partenza a rilento e molte linee ancora non attivate (rispetto al periodo pre-Covid) dall'8 giugno partirà ufficialmente l'orario estivo dei servizi di trasporto pubblico di Busitalia (Gruppo FS Italiane). Le criticità maggior si riscontrano sui treni - sopressi due corse in direzione Firenze e ben sei regionali che fanno capolinea ad Orte e non più a Roma - dato che l'incremento rispetto al semi-blocco nel periodo di quarantena è solo del 16 per cento. Un po' meglio sul fronte del trasporto su gomma urbano ed extraurbano (più 20 per cento).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Riattivati, già da oggi, i collegamenti sul Lago Trasimeno, da San Feliciano all’Isola Polvese, che si aggiungono alle linee già operative per l’Isola Maggiore, da Passignano, Tuoro Navaccia e Castiglione del Lago, completando così l’offerta di trasporto estiva del Servizio di Navigazione del Trasimeno. Gli orari dei servizi urbani di Perugia, Spoleto, Terni, Amelia, Assisi, Città di Castello, Foligno, Gualdo Tadino, Gubbio, Narni, Nocera Umbra, Orvieto, Spello, Todi, Trevi, Umbertide, di tutte le linee extraurbane, del servizio ferroviario e del servizio di navigazione sono consultabili on-line alla sezione Umbria/Orari e linee del sito web www.fsbusitalia.it. Rimane sempre attivo, infine, il servizio informatizzato per conoscere in tempo reale gli orari di passaggio dei bus: alle fermate dei servizi autobus urbani ed extraurbani è possibile vedere quelli sempre aggiornati inquadrando con il proprio smartphone il QR code presente alle paline, tramite una qualsiasi specifica applicazione gratuita.