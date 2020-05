Follia nei boschi, posizionata trappola che poteva uccidere anche escursionisti: la denuncia del Wwf di Perugia

Un fucile caricato a pallettoni, posizionato in mezzo al bosco, pronto a sparare (senza la presenza del bracconiere) grazie ad un meccanismo tanto semplice quando ingegnoso. L'autore di questra pericolosa e illegale trovata aveva fissato un filo da pesca al grilletto del fucile, mettendolo in tensione e posizionando il filo per tutta la larghezza del sentiero, in maniera tale che chiunque lo avesse toccato, ne avrebbe provocato lo sparo. La munizione spezzata, caricata a pallettoni, a distanza ravvicinata, non avrebbe lasciato scampo sia al cinghiale che aveva deciso di attirare con una speciale pastura. La scoperta è stata fatta in queste ore ed è stato tutto denunciato dal Wwf di Perugia. Il ritrovamento è avvenuto nell'area di Gualdo Cattaneo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La trappola poteva provocare la morte anche di un escursionista e non solo dei selvatici. Scrivono gli ambientalisti: "Da notare che, se anche i pallettoni non avessero colpito parti vitali, avrebbero comunque certamente provocato la morte della persona per intervenuta emorragia, in quanto a quella distanza ravvicinata, il colpo inevitabilmente, avrebbero reciso probabilmente le arterie e/o vene femorali o tibiali, colpendo all’altezza della coscia, polpaccio". L'autore di questo folle gesto sarebbe stato identificato - già con diversi precedenti - e denunciato. Il WWF di Perugia, come ormai da anni succede in maniera sistematica, tramite il proprio legale Avv. Valeria Passeri, si costituirà parte civile nel processo.