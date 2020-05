Coronavirus, bollettino del 4 maggio: zero contagiati anche oggi, quasi 1100 guariti, due nuovi decessi

Anche oggi in Umbria si registra lo “zero” contagi sul totale dei tamponi effettuati. Una conferma positiva a distanza di 24 ore. Il numero dei contagiati si è ormai ridotto a 230. Purtroppo però si registrano due nuovi decessi che hanno fissato la quota dei morti per Covid a 70.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questi i dati al momento disponibili e aggiornati alle ore 8 di lunedì 4 maggio: complessivamente 1.394 persone (invariato) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19, gli attualmente positivi sono 230 (- 6). I guariti sono 1094 (+ 4); risultano 49 clinicamente guariti(- 4); i deceduti sono 70 (+ 2). Dei 1.394 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 69 (- 2); di questi 13 ( invariato) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 747 (- 43); sempre alla stessa data, risultano 16.156 (+ 56) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso, entro le ore 8 del 4 maggio, sono stati effettuati 39.094 tamponi (+ 271).