Coronavirus, bollettino regionale del 19 aprile: in 24 ore "guariti battono virus" 83 a 4

L'umbria, anche per il bollettino del 19 aprile (aggiornato alle 8), continua a consolidare il suo trend positivo in fatto di contagi che ormai si contano sulle dita di una mano a fronte di un forte incremento dei guariti, giorno dopo giorno. Sempre più tamponi in tutti i territori per preparare la fase 2, quella della ripartenza.

Questi i dati al momento disponibili: 1.348 persone (+ 4 rispetto a ieri) in Umbria sono risultate positive al virus Covid-19 ma gli attuali positivi sono 645 (- 83). I guariti sono 645 (+ 86); risultano 209 clinicamente guariti (- 48). Si registra purtroppo un nuovo decesso che porta la tristissima statistica a quota 58. Dei 1.348 pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 138 (- 3); di questi 30 (-2) sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.471 (- 162); sempre alla stessa data, risultano 11.617 (+471) persone uscite dall’isolamento. Nel complesso sono stati effettuati 25.155 tamponi (+ 1.065).