Maltempo in Umbria, le nuove previsioni del tempo per la settimana elaborate da Umbria Meteo

Il peggio del maltempo, con il suo carico di rischi e danni, sarebbe passato. La conferma arriva direttamente dalla sala operativa della Protezione Civile oltre che dalle previsioni diramate da Umbria Meteo. Ancora piogge ma di minore intensità rispetto ai giorni scorsi anche se ancora una volta il versante occidentale della Regione sarà quello più interessato ai fenomeni atmosferici. Ma non mancherà anche il ritorno del sole.

Ecco le previsioni: "Sull’Umbria nuvolosità di nuovo in aumento nelle prossime ore con qualche locale pioggia, generalmente debole o moderata, domani martedì 19 novembre molto nuvoloso o coperto per l’intera giornata con piogge sparse, intermittenti, più frequenti ancora una volta sui settori occidentali della nostra regione. Miglioramento dalla serata tant’è che mercoledì 20 novembre, almeno in parte, sarà una giornata che vedrà l’alternanza di sole e nubi, specie sui settori centro settentrionali della regione. Fortunatamente quindi, il terzo passaggio piovoso di questa fase iniziata venerdì 15 novembre sarà meno intenso dei precedenti e di quanto inizialmente ipotizzato, limitando quindi ulteriore stress idrico per terreni e corsi d’acqua. Temperature senza variazioni di rilievo, venti deboli o moderati provenienti in prevalenza dai quadranti meridionali".