Coronavirus, l'assessore Coletto: "Un nuovo paziente è guarito, era ricoverato a Perugia"

Nel bollettino medico dei contagi in Umbria si parla di un aumento importante dei contagi, saliti oltre quota 100. Ma si conferma che i decessi nella nostra regione sono molto sotto la media nazionale: un solo paziente è stato sconfitto dal coronavirus. In compenso, nel bollettino, ci sono anche buone notizie sia sul fronte dei guariti che sul versante delle persone a rischio individuate e messe in quarantena. I guariti, come ribadito dall'assessore Coletto, sono ad oggi 3, uno in più. L'ultimo paziente era ricoverata all’ospedale di Perugia ed è stata dichiarata guarita dai medici, all’esito dei tamponi negativi al coronavirus. Ad oggi sono 300 gli umbri usciti dall’isolamento e quindi negativi al contagio nonostante sintomi iniziali o frequentazioni con soggetti contagiati: 194 nella provincia di Perugia e 106 in quella di Terni.

